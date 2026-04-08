دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة إلى توضيح موقفها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعا، إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة.

وأضاف عراقجي: "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل. لا يمكنها الجمع بين الأمرين".

وتابع عراقجي "العالم يشهد المجازر في لبنان. الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، والعالم يراقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".

ويف وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ "أكبر ضربة جوية" في أنحاء لبنان منذ بدء ما أسماها عملية "زئير الأسد"، مؤكدا قصف نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله خلال 10 دقائق فقط.