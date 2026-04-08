إيران تطالب أمريكا بتوضيح موقفها مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان

كتب : وكالات

10:13 م 08/04/2026

عباس عراقجي

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة إلى توضيح موقفها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعا، إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة.

وأضاف عراقجي: "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل. لا يمكنها الجمع بين الأمرين".

وتابع عراقجي "العالم يشهد المجازر في لبنان. الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، والعالم يراقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".

ويف وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ "أكبر ضربة جوية" في أنحاء لبنان منذ بدء ما أسماها عملية "زئير الأسد"، مؤكدا قصف نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله خلال 10 دقائق فقط.

فيديو قد يعجبك



مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
كواليس حديث حسام حسن مع محمد صلاح عقب إعلان رحيله عن الريدز
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران