إعلان

هيجسيث: الجيش الأمريكي يمكن أن يضرب إيران مجددا في أي وقت

كتب : د ب أ

06:07 م 08/04/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب وجاهزة لتنفيذ ضربات عسكرية سريعة، وسط آمال بأن يؤدي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، المتفق عليه بين واشنطن وطهران إلى نهاية نهائية للحرب.

وذكر هيجسيث في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نعم، سنبقى هنا. لن نغادر إلى أي مكان. سنحرص على التزام إيران بوقف إطلاق النار، ثم في نهاية المطاف يأني موعد الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق".

وأضاف أن القوات المسلحة مستعدة لشن هجمات مجددا في أي وقت ضد أي أهداف.

وقال: "قواتنا مستعدة للدفاع، ومستعدة للهجوم، ومستعدة لاستئناف العمليات في أي لحظة، باستخدام أي حزمة أهداف ضرورية لضمان التزام إيران".

وأشار هيجسيث إلى أنه في غضون أقل من ستة أسابيع، "دمرت (الولايات المتحدة) بالكامل صناعة الدفاع الإيرانية، وهو هدف رئيسي لمهمتنا".

وذكر أن طهران لم تعد قادرة على تصنيع المزيد من الصواريخ أو المسيرات، لكنه أقر بإمكانية أن تظل إيران قادرة على الرد في حالات محدودة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد مهلته لإيران ، قبل ساعات من انتهائها مساء أمس الثلاثاء،لمدة أسبوعين، شريطة موافقتها على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

كان ترامب قد هدد بمحو الحضارة الإيرانية مالم توافق على فتح مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أخبار مصر

"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
مصراوى TV

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران