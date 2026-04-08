قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب وجاهزة لتنفيذ ضربات عسكرية سريعة، وسط آمال بأن يؤدي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، المتفق عليه بين واشنطن وطهران إلى نهاية نهائية للحرب.

وذكر هيجسيث في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نعم، سنبقى هنا. لن نغادر إلى أي مكان. سنحرص على التزام إيران بوقف إطلاق النار، ثم في نهاية المطاف يأني موعد الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق".

وأضاف أن القوات المسلحة مستعدة لشن هجمات مجددا في أي وقت ضد أي أهداف.

وقال: "قواتنا مستعدة للدفاع، ومستعدة للهجوم، ومستعدة لاستئناف العمليات في أي لحظة، باستخدام أي حزمة أهداف ضرورية لضمان التزام إيران".

وأشار هيجسيث إلى أنه في غضون أقل من ستة أسابيع، "دمرت (الولايات المتحدة) بالكامل صناعة الدفاع الإيرانية، وهو هدف رئيسي لمهمتنا".

وذكر أن طهران لم تعد قادرة على تصنيع المزيد من الصواريخ أو المسيرات، لكنه أقر بإمكانية أن تظل إيران قادرة على الرد في حالات محدودة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد مهلته لإيران ، قبل ساعات من انتهائها مساء أمس الثلاثاء،لمدة أسبوعين، شريطة موافقتها على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

كان ترامب قد هدد بمحو الحضارة الإيرانية مالم توافق على فتح مضيق هرمز.