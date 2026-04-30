إعلان

الرئيس الأوكراني: أمريكا تدعم إصلاح مفاعل تشرنوبل بـ100 مليون دولار

كتب : وكالات

09:06 ص 30/04/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار لإصلاح الهيكل الواقي فوق المفاعل المتضرر في محطة تشرنوبل للطاقة النووية.

ووصف زيلينسكي في منشور على منصة "إكس"، هذا التعهد بأنه خطوة مهمة من الدعم الأمريكي، معربا عن امتنانه حيال ذلك.

وقال إن أكثر من 500 مليون يورو "583 مليون دولار" ستكون مطلوبة لإجراء الإصلاحات، بعد أن تسببت طائرة مسيرة روسية في إلحاق أضرار بالقوس الفولاذي الذي يغطي المفاعل العام الماضي.

وأضاف أن أوكرانيا تعمل مع شركائها لتأمين التمويل اللازم، مؤكدا أن كل مساهمة تقرب من تحقيق هذا الهدف.

وتم إحياء الذكرى الأربعين لكارثة تشرنوبل يوم الأحد، فيما تفرض الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا مخاطر جديدة على الموقع.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بممارسة الإرهاب النووي، مع إحياء بلاده، الأحد، الذكرى السنوية الأربعين لكارثة تشرنوبل النووية.

وقال زيلينسكي، إن روسيا أعادت "دفع العالم إلى حافة كارثة من صنع الإنسان" من خلال غزو بلاده منذ العام 2022، لافتا إلى أن طائرات مسيّرة تطلقها موسكو تعبر بانتظام فوق المفاعل النووي، وأن إحداها أصابت غلافه الواقي العام الماضي.

وشدد على أنه يتوجب على العالم ألا يسمح لهذا الإرهاب النووي أن يستمر، والطريقة الأمثل للقيام بذلك هي إرغام روسيا على وقف هجماتها المتهوّرة، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

