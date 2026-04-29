أصدرت وزارة حماية البيئة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والمعهد الإسرائيلي لأبحاث البحار والبحيرات "تقرير الرصد الوطني للبحر المتوسط" لعام 2024، والذي يكشف تحولات استراتيجية ناتجة عن التغير المناخي والنشاط البشري، تتلخص في ارتفاع مطرد في درجات الحرارة وتراكم النفايات.

المؤشرات المناخية في تقرير الرصد الوطني الإسرائيلي للبحر المتوسط

وكشف تقرير الرصد الوطني الإسرائيلي للبحر المتوسط عن ارتفاع درجة حرارة الطبقة العليا من مياه البحر بمعدل 0.05 درجة مئوية سنوي، مشيرا إلى أن منسوب سطح البحر سجل ارتفاع إجمالي قدره 15 سم منذ عام 1992، بمعدل سنوي يصل إلى 4.7 ملم، وهو رقم يتجاوز المعدل العالمي البالغ 3.4 ملم الذي حددته الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ.

ورصد الخبراء الإسرائيليون استمرار تصاعد ملوحة وحموضة مياه البحر، مما يهدد قدرة الكائنات البحرية مثل المرجان والمحار على بناء هياكلها الطبيعية.

التنوع البيولوجي في تقرير الرصد الوطني الإسرائيلي للبحر المتوسط

وسجل التقرير الإسرائيلي تحولا جذريا في تركيبة الحياة البحرية؛ حيث أدت حرارة المياه إلى تمكين الأنواع الغازية القادمة من البحر الأحمر من السيطرة على البيئة المحلية.

وأظهرت العينات أن الأنواع الغازية باتت تشكل أكثر من نصف الصيد في كافة الأعماق، ووصلت نسبتها في بعض المناطق إلى 68% عند عمق 40 متر و55% عند عمق 80 متر فأكثر.

وفي المقابل، حذر التقرير من اختفاء مقلق لأنواع محلية كانت شائعة جدا، أبرزها سمكة الموليت الحمراء المعروفة باسم سلطان إبراهيم وسمكة المرمير، وسط مخاوف من اختفاء الأنواع التي تفضل المياه المتموجة.

كما رصد التقرير انتشار طحالب حمراء سامة وقناديل بحر وقنفذ البحر السام نزي، مما يؤثر على التوازن البيئي ويزعزع أمن الشواطئ للاستخدام البشري.

جودة المياه في تقرير الرصد الوطني الإسرائيلي للبحر المتوسط

وأشار الفصل الخاص بجودة المياه في تقرير الرصد الوطني الإسرائيلي للبحر المتوسط، إلى استمرار التلوث بالمعادن الثقيلة في خليج حيفا نتيجة مخلفات صناعية تاريخية من مصادر مثل مصب الكيشون ومصنعا مغلقا منذ عام 2004.

وكشف التقرير عن نتائج صادمة تتعلق بالأسماك المعدة للأكل؛ حيث تبين أن 75% من الأسماك التي جرى فحصها في منطقة عكا، مثل سمك السرجوس والبركان الأحمر، تتركز فيها مستويات من الزئبق تتجاوز المعايير الأوروبية الصارمة.

أزمة البلاستيك في تقرير الرصد الوطني الإسرائيلي للبحر المتوسط

لا يزال البلاستيك يشكل المكون الرئيسي للنفايات الشاطئية بنسبة تصل إلى 90% في المناطق المركزية والشمالية و60% في الجنوب.

ورغم تسجيل انخفاض في استخدام أكياس البلاستيك، إلا أن التقرير رصد ظاهرة شباك الصيد المهجورة التي تواصل قتل الكائنات البحرية؛ حيث أظهر فحص الجهاز الهضمي لـ10 سلاحف بحرية وجود نفايات بلاستيكية في 9 منها، بواقع 106 قطعة نفايات اجمالية.