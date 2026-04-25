أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن بلاده تكثف جهودها بهدف إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب تحذيرات من تداعيات استمرار الحرب على إيران على إمدادات الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أشار إلى أن حالة الغموض الجيوسياسي الحالية قد تسهم بحد ذاتها في حدوث نقص في الطاقة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في ضمان إعادة فتح المضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ويكفل حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يمهد لعودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجياً.