الفلسطينيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات منذ حرب غزة

فتحت مراكز التصويت صباح السبت، في كافة مناطق الضفة الغربية ووسط قطاع غزة أبوابها أمام الناخبين الفلسطينيين لانتخاب المجالس البلدية في أول عملية اقتراع منذ اندلاع حرب غزة، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز الطابع الخدمي المحلي وتلامس رهانات سياسية تتعلق بالشرعية والتمثيل في ظرف استثنائي.

وفتحت مراكز الاقتراع في الضفة الغربية الساعة 7:00 صباحاً وتغلق حتى 19:00، وكذلك بدأت عملية الاقتراع في دير البلح على أن تغلق عند الخامسة مساء لتسهيل الفرز في ظل انقطاع الكهرباء في القطاع.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، يحق لنحو 1.5 مليون ناخب في الضفة الغربية المشاركة، إضافة إلى نحو 70 ألف ناخب في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومن المتوقع أن توفّر الانتخابات مؤشراً جزئيا على شعبية حركة حماس داخل المجتمع الفلسطيني، إذ أن معظم القوائم الانتخابية تنتمي إلى حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أو إلى مستقلين، في حين تغيب القوائم المرتبطة بحركة حماس التي تسيطر على جزء كبير من قطاع غزة، رغم مشاركة عدد عدد من الشخصيات القريبة من حماس.

وفي عدد من المدن، تتنافس قوائم مدعومة من فتح مع قوائم مستقلة يقودها مرشحون من فصائل مختلفة، من بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وفي مدن أخرى مثل نابلس ورام الله، تقدمت قائمة واحدة فقط، ما يعني فوزها بالتزكية من دون إجراء تصويت.

انطلاق انتخابات في غزة

وانطلقت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية بلدية، بعد توقف دام 20 عاما متتالية حيث بدأ المواطنون بالتوافد على مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أرجاء المدينة، حيث يقدر عدد من يحق لهم الانتخاب 70 ألف مواطن.

وحددت لجنة الانتخابات 12 موقعًا منتشرة في المناطق الرئيسية وبالقرب من التجمعات السكنية في دير البلح، لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، ومن أجل تصويت أكبر عدد منهم في الانتخابات.

ويتنافس خلال العملية الانتخابية أربع قوائم انتخابية وهي قائمة السلام والبناء، ودير البلح تجمعنا، ومستقبل دير البلح وقائمة نهضة دير البلح، وتضم كل قائمة انتخابية 15 مرشحًا بينهم أربع سيدات على الأقل، وسيتم انتخاب رئيس البلدية من بينهم. يذكر أن آخر انتخابات جرت في قطاع غزة كانت عام 2006، ولم تجر بعد ذلك أي انتخابات، بسبب الأوضاع القائمة منذ ذلك الحين.