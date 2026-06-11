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"تسنيم" عن مصدر إيراني: أي هجوم أمريكي جديد سيقابل برد فوري

كتب : وكالات

12:46 ص 11/06/2026

حرب إيران وأمريكا

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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن طهران أثبتت للأمريكيين الليلة الماضية أن أي مغامرة جديدة ستواجه برد فوري، مؤكداً أنها لن تترك أي اعتداء دون رد.

وأضاف المصدر العسكري الإيراني أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على أي خطوة جديدة، فإن إيران ستستهدف أهدافاً جديدة تابعة لها.

وأكد المصدر الإيراني، أن إيران لن تتردد في فرض معادلات جديدة على الأمريكيين، مشددا على جاهزية طهران للرد على أي تصعيد محتمل.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه ترامب تهديدا مباشرا إلى إيران بأنه سينفذ ضربات جديدة مساء اليوم الأربعاء.

وقال ترامب أن واشنطن ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس.

وأضاف ترامب "لن أدلي بتفاصيل حول عزمنا تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية".

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