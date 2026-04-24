أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، عن رصد طائرتين عسكريتين و7 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المحيط الجغرافي للجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

استنفار ومراقبة دقيقة

أشارت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن الطائرات الصينية لم تعبر "الخط الفاصل" أو تدخل منطقة تعريف الدفاع الجوي.

وردا على هذه التحركات، قامت تايوان بنشر طائرات وسفن حربية بالإضافة إلى تفعيل أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة أنشطة القوات الصينية عن كثب وضمان الجاهزية لأي طارئ، حسبما أفاد موقع "تايوان نيوز".

تصاعد وتيرة "المنطقة الرمادية"

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية "المنطقة الرمادية" التي تتبناها بكين بشكل مكثف منذ سبتمبر 2020؛ وهي تكتيكات تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وسياسية دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والقوي للقوة.

ومنذ بداية الشهر الجاري، رصدت الدفاع التايوانية وجودا عسكريا صينيا مكثفا شمل 151 طائرة و192 سفينة حربية، مما يعكس زيادة تدريجية في الضغوط العسكرية.

سياق المناورات والسيادة

يُذكر أن بكين تواصل التأكيد على سيادتها على تايوان، حيث اختتم جيش التحرير الشعبي في وقت سابق سلسلة مناورات "مهمة العدالة في المياه" قبالة تايوان، واصفا إياها بأنها "تحذير جاد" ضد أي تحركات استقلالية، ومشددا على أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من البر الرئيسي الصيني.