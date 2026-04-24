أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنظم مؤتمرًا دوليًا لدعم لبنان، مؤكدًا ضرورة تقديم دعم عملي وملموس، مع دعوة أوروبا إلى الانخراط بشكل أكبر في هذا الملف.

وأوضح ماكرون أن المؤتمر يأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في لبنان، إلى جانب مواصلة العمل من أجل دفع مسار المفاوضات وتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، أشار إلى استمرار التنسيق مع بريطانيا بشأن تطورات مضيق هرمز، لافتًا إلى أن هذا العمل المشترك بدأ منذ الأسبوع الماضي.

وشدد على أن استقرار المضيق يمثل أولوية، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن عودة الاستقرار إلى هذا الممر الحيوي في أقرب وقت تصب في مصلحة جميع الدول.