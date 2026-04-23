في ظل التوترات الإقليمية.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان

كتب : مصطفى الشاعر

11:44 ص 23/04/2026

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

تعزيز العلاقات بين السعودية واليابان

بحث الجانبان خلال الاتصال سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون القائمة بين الرياض وطوكيو، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في مختلف القطاعات الحيوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

أمن الملاحة وإمدادات الطاقة

ركزت المباحثات بشكل أساسي على الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الجانبان العمل الجاري لضمان أمن الملاحة البحرية، محذّرين من الانعكاسات الاقتصادية لأي توترات تمس سلاسل الإمداد الحيوية وتؤثر على أمن الطاقة العالمي.

