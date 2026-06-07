قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس أركان الجيش يجري تقييما للوضع الحالي، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب واستعداد.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن النظام الإيراني حاول إرساء معادلة جديدة بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تسمح بذلك.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن قوات الجيش الإسرائيلي جاهزة لاحتمال إطلاق مزيد من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن النظام الإيراني أخطأ عندما عاد لممارسة الإرهاب ضدنا.