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سر "اللوك" المكرر.. تعرف على مفاجأة إعلان عمرو دياب الجديد

كتب : مصطفى حمزة

06:55 م 07/06/2026 تعديل في 06:59 م
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    عمرو دياب فى ختام اعلان 2025
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    عمرو دياب اعلان يلا 2025

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تصدر النجم عمرو دياب، مواقع التواصل عقب ظهوره في إعلان إحدى شركات المياه الغازية، بمشاركة نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وظهر عمرو دياب، في مقطع من الإعلان إلى جانب تقديمه الأغنية الرئيسية "أنت تقدر"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع دينار، وميكس وماستر أمير محروس.

مفاجأة إعلان عمرو دياب

وكشف الكليب الخاص بالإعلان الجديد، أن النجم عمرو دياب ظهر فيه بنفس "اللوك" والملابس البيضاء، وكذلك النظارة التي قدم بها الإعلان الذي عُرض في صيف 2025، وغنى فيه أغنيته "يلا".

وقدم عمرو دياب، الإعلان في عام 2025، بمشاركة نجله "عبد الله"، إذ كتب عبد الله الكلمات التي قدمها باللغة الإنجليزية، في حين كتب الشاعر تامر حسين الكلمات باللغة العربية.

حفل عمرو دياب

ويستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل غنائي في تركيا في أغسطس المقبل، وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني.

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عمرو دياب محمد صلاح عبدالله عمرو دياب تامر حسين

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