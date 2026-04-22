شنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هجوما حادا على وسائل الإعلام التقليدية، متهمة إياها بالقيام بدور "العلاقات العامة" والدعاية لصالح النظام الإيراني، ومؤكدة أن الواقع الميداني يُثبت نجاحا ساحقا للقوات الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب.

تدمير القاعدة الصناعية والدفاعية

أوضحت ليفيت، في تدوينة نارية عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي تمكن خلال 38 يوما فقط من "إبادة" قدرات النظام الإيراني، حيث تم تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران بشكل شبه كامل، مما أدى إلى شل قدرتها على تصنيع وتخزين الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى لسنوات قادمة.

إبادة البحرية وسقوط سلاح الجو

كشفت المتحدثة الأمريكية، عن حجم الخسائر الميدانية، مؤكدة تدمير الغالبية العظمى من منصات إطلاق الصواريخ والمسيّرات الهجومية.

وأشارت ليفيت، إلى أن القوات البحرية الإيرانية تعرّضت لعملية "إبادة" بعد إغراق أكثر من 150 سفينة حربية، مما جعل سلاح الجو الإيراني "خارج الخدمة" وغير ذي صلة من الناحية العملياتية أو الوظيفية في الوقت الراهن.

تفنيد "بروباجندا" النظام

شددت كارولين ليفيت على أن الحقيقة تكمن في "النتائج الملموسة" التي حققها الجيش الأمريكي في وقت قياسي، محذّرة من الانسياق وراء ما وصفته بـ "التضليل الإعلامي" الذي يحاول التقليل من شأن الانتصارات العسكرية المحققة وتصوير النظام الإيراني كقوة لا تزال قائمة.

The legacy media is doing PR for the Iranian regime... again.



The truth is that under President Trump’s leadership, the U.S. military decimated the Iranian regime’s capabilities in just 38 days:



Iran’s defense industrial base was almost completely destroyed.



— Karoline Leavitt (@PressSec) April 22, 2026



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون على تقارير الاستخبارات، لشبكة سي بي إس نيوز"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية تفوق ما اعترف به البيت الأبيض والبنتاجون علنا، مؤكدين أن الترسانة الإيرانية "لم تتدمر بالكامل" كما يُروّج المسؤولون.