سي إن إن: ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" لتقديم مقترح موحد

كتب : محمد جعفر

04:01 م 22/04/2026

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أفادت مصادر لشبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم منح الإيرانيين مهلة زمنية محدودة لتقديم مقترح موحد.

قال مصدران مطلعان على المناقشات الداخلية، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم منح الإيرانيين مهلة زمنية محدودة للتوصل إلى اقتراح موحد لإعادة المفاوضات الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت رسالة ترامب قد وصلت إلى الإيرانيين.

وقالت المصادر إن الإدارة لا ترغب في تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، ولا تريد منح إيران الوقت لإطالة أمد المحادثات.

ترامب تَخوَف من تمديد هدنة إيران

أفادت مصادر بأن الرئيس كان متخوفاً من تمديد وقف إطلاق النار الأولي لما بعد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء. فهو يرغب في إبرام اتفاق نهائي في أسرع وقت ممكن، وكان يأمل أن يدفع ضغط الموعد النهائي الإيرانيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، يعتقد كبار مساعدي ترامب أن هناك انقسامات داخل القيادة الإيرانية، وأن الإيرانيين لا يتفقون على موقفهم لتمكين المفاوضين من إبرام اتفاق نهائي، وفق ما ذكرت الشبكة.

إدارة ترامب ترغب في تسوية الحرب

وقالت المصادر إن قرار ترامب بمنح طهران مزيداً من الوقت لتقديم "مقترح موحد"، كما وصفه، كما يعكس رغبة الإدارة في تسوية الحرب دبلوماسياً، فضلاً عن ترددها في استئناف الضربات العسكرية.

في غضون ذلك، يعتقد الرئيس أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز سيُبقي الضغط على الإيرانيين ريثما تستكمل المفاوضات، لكنّ مصادر مطلعة أشارت إلى وجود إقرار ضمن فريق ترامب بأنّ استمرار الحصار لفترة أطول سيزيد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد العالمي.

