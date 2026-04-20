الاتحاد الأوروبي يعتزم استعادة علاقاته مع سوريا

الاتحاد الأوروبي يعتزم استعادة العلاقات السياسية والتجارية مع سوريا

كتب : وكالات

06:52 م 20/04/2026

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين إحياء اتفاقية تعاون مع سوريا بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى استعادة العلاقات مع دمشق.
وتهدف اتفاقية عام 1978 إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وتعزيز العلاقات التجارية.
وقالت المفوضية إن الاتفاقية كانت قد تم تعليقها جزئيا في عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بشار الأسد.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم رفع الرسوم الجمركية عن معظم المنتجات الصناعية القادمة من سوريا.
ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على إعادة تفعيل إطار هذا التعاون.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ترسيخ علاقاته مع دمشق بعد أن أطاح تحالف من المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام التابعة للرئيس المؤقت أحمد الشرع، بنظام الأسد في نهاية عام 2024.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا في عام 2025.
ومن المقرر أن يلتقي الشرع بقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص يوم الجمعة المقبل، بناء على دعوة وُجهت له.
وفي يناير الماضي، أعلنت المفوضية عن خطط لدعم سوريا بمبلغ يقدر بنحو 620 مليون يورو (730 مليون دولار) خلال عامي 2026 و2027.

الاتحاد الأوروبي سوريا الشرق الأوسط الرسوم الجمركية

