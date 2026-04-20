وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط

كتب : وكالات

06:38 م 20/04/2026
    وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الاثنين، "جان أرنو" المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة إقليمية يقوم بها المبعوث الأممي الى منطقة الشرق الأوسط.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطى قدم التهنئة للمبعوث الأممي على تعيينه فى منصبه مؤخرا لقيادة جهود الأمم المتحدة لدعم الامن والاستقرار بالشرق الأوسط، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ومعربا عن التطلع للتعاون معه من أجل خفض التصعيد في المنطقة، ودعم الامن والاستقرار، وتحقيق النمو والازدهار لشعوب المنطقة.
وشهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، والجهود التى تبذلها مصر لدعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات تحقق التهدئة وخفض التصعيد، في ظل المنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم. وقد تطرق وزير الخارجية للتداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الحرب واحتواء تداعياتها الواسعة.
وأعرب عبد العاطي عن التطلع لعقد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بحيث تسهم في التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وانهاء الحرب، مؤكدا ان التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.
ومن جانبه، أعرب المبعوث الشخصي للسكرتير العام عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للجهود التى تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران توجّه تحذيرًا قويًا لـ أمريكا: أي سوء تقدير سيؤدي إلى عقاب نهائي
شئون عربية و دولية

"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا
أخبار المحافظات

يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟
رياضة محلية

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)