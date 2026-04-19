نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، صورة تُوثق جانبا من حصاره البحري المفروض على إيران، حيث تظهر طائرة استطلاع وهي تُحلّق على علو منخفض فوق المياه الإقليمية.

"يو إس إس بينكني" تُشارك في حصار إيران

أقلعت مروحية من على متن المُدمّرة الأمريكية المزودة بالصواريخ "يو إس إس بينكني" (DDG 91)، للقيام بدورية في المياه الإقليمية، وذلك في إطار دعم الحصار البحري الأمريكي على السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

A helicopter takes off from guided-missile destroyer USS Pinckney (DDG 91) to patrol regional waters in support of the U.S. blockade on ships entering or exiting Iranian ports. pic.twitter.com/WFUPKDG0zE — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 19, 2026

وتأتي هذه الدورية ضمن عمليات الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، والذي يستهدف وقف كافة حركة السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وكان مركز القيادة المركزية الأمريكية، قد أكد أن هذا الحصار أدى إلى توقف تام للتجارة البحرية الإيرانية، حيث أجبرت القوات الأمريكية عشرات السفن على العودة أو الالتزام بتوجيهاتها.