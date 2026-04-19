الجيش الأمريكي ينشر صورة من حصاره البحري على إيران

كتب : مصطفى الشاعر

05:16 م 19/04/2026

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، صورة تُوثق جانبا من حصاره البحري المفروض على إيران، حيث تظهر طائرة استطلاع وهي تُحلّق على علو منخفض فوق المياه الإقليمية.

"يو إس إس بينكني" تُشارك في حصار إيران

أقلعت مروحية من على متن المُدمّرة الأمريكية المزودة بالصواريخ "يو إس إس بينكني" (DDG 91)، للقيام بدورية في المياه الإقليمية، وذلك في إطار دعم الحصار البحري الأمريكي على السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه الدورية ضمن عمليات الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، والذي يستهدف وقف كافة حركة السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وكان مركز القيادة المركزية الأمريكية، قد أكد أن هذا الحصار أدى إلى توقف تام للتجارة البحرية الإيرانية، حيث أجبرت القوات الأمريكية عشرات السفن على العودة أو الالتزام بتوجيهاتها.

