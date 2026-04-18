"طفلان يلعبان".. سفير أمريكا في إسرائيل يسخر من لقاء ماكرون وستارمر

كتب : وكالات

11:18 ص 18/04/2026

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

هاجم سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، عبر منصة "إكس"، اجتماعًا أوروبيًا عُقد لبحث تطورات مضيق هرمز، منتقدًا ما وصفه بتأخر التحركات الأوروبية في التعامل مع الملف.

وسخر مايك هاكابي من الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا في تغريدة له على موقع إكس قائلا: "هل يحتاج أحد إلى إخبارهم؟ أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أنهى الأمر بالفعل. هذان الاثنان مثل طفلين يحضران بعد انتهاء المباراة بأربع ساعات ويدّعيان أنهما سجلا ضربة الفوز (الهوم ران). محرج!"

وجاءت تصريحات هاكابي في سياق تعليق ساخر على لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، الذي ناقش تطورات الوضع في مضيق هرمز خلال القمة الأوروبية الأخيرة.

إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، وأن هذا الممر الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "جمهورية إيران الإسلامية، وبناءً على التفاهمات السابقة خلال المفاوضات، وافقت بحسن نية على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار".

