"طفلان يلعبان".. سفير أمريكا في إسرائيل يسخر من لقاء ماكرون وستارمر

هاجم سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، عبر منصة "إكس"، اجتماعًا أوروبيًا عُقد لبحث تطورات مضيق هرمز، منتقدًا ما وصفه بتأخر التحركات الأوروبية في التعامل مع الملف.

وسخر مايك هاكابي من الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا في تغريدة له على موقع إكس قائلا: "هل يحتاج أحد إلى إخبارهم؟ أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أنهى الأمر بالفعل. هذان الاثنان مثل طفلين يحضران بعد انتهاء المباراة بأربع ساعات ويدّعيان أنهما سجلا ضربة الفوز (الهوم ران). محرج!"

وجاءت تصريحات هاكابي في سياق تعليق ساخر على لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، الذي ناقش تطورات الوضع في مضيق هرمز خلال القمة الأوروبية الأخيرة.

Does someone need to tell them? @realDonaldTrump already took care of that. These 2 guys are like kids showing up 4 hours after the game & claiming to have hit the winning home run. Embarrassing! https://t.co/NVlNufhGTl — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) April 18, 2026

إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، وأن هذا الممر الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "جمهورية إيران الإسلامية، وبناءً على التفاهمات السابقة خلال المفاوضات، وافقت بحسن نية على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار".