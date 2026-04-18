أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قيام المدمرة "مايكل ميرفي" بدوريات في بحر العرب، مؤكدة امتثال 21 سفينة لتوجيهات قواتها منذ بدء الإجراءات المتعلقة بموانئ إيران.

وأوضحت القيادة أن 21 سفينة امتثلت لتوجيهات قواتها منذ بدء الإجراءات المرتبطة بموانئ إيران، في إطار ما وصفته بعمليات تنظيم وتأمين حركة الملاحة في المنطقة.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان انسياب حركة السفن في الممرات البحرية الحيوية، ومتابعة التطورات الميدانية في نطاق العمليات.