

كشفت مصادر مطلعة عن تحرك جديد في ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث أبدت الصين استعدادها لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من طهران، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية معقدة.

مصادر تكشف استعداد الصين لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار ترتيبات محتملة للتعامل مع المخاوف الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تصاعد التوترات بشأن مستويات التخصيب.

وأضافت أن هذه الخطوة قد تمثل محاولة لاحتواء الأزمة وتقليل حدة التصعيد، في ظل ضغوط دولية مستمرة على إيران، بينما تتابع الأطراف المعنية التطورات عن كثب.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.