مصادر تكشف استعداد الصين لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران

كتب : مصراوي

02:19 ص 18/04/2026

إيران والصين

كشفت مصادر مطلعة عن تحرك جديد في ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث أبدت الصين استعدادها لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من طهران، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية معقدة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار ترتيبات محتملة للتعامل مع المخاوف الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تصاعد التوترات بشأن مستويات التخصيب.

وأضافت أن هذه الخطوة قد تمثل محاولة لاحتواء الأزمة وتقليل حدة التصعيد، في ظل ضغوط دولية مستمرة على إيران، بينما تتابع الأطراف المعنية التطورات عن كثب.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.

إيران الصين البرنامج النووي اليورانيوم عالي التخصيب

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل