بلجيكا تصادر شحنتين عسكريتين من بريطانيا متجهتين إلى إسرائيل

أعلنت بلجيكا أنها اعترضت وصادرت شحنتين من أصل بريطاني، تحتويان على مكونات عسكرية كانت متجهة إلى إسرائيل، بعد التأكد من عدم وجود تصاريح عبور قانونية.

وأوضحت السلطات، أن عمليات التفتيش في مطار لييج كشفت عن معدات حساسة، من بينها أنظمة للتحكم في إطلاق النار وقطع غيار للطائرات، لم يتم التصريح عنها بشكل دقيق في وثائق الشحن.

الحصول على رخصة عبور

وأكد مسؤولون أنه لم يتم تقديم أي طلب للحصول على رخصة عبور، مشيرين إلى أن مثل هذا الطلب كان سيتم رفضه في حال تقديمه.

وجاءت القضية بعد تحذيرات من منظمات تحقيقية تتابع مسارات نقل الأسلحة عبر الطرق الأوروبية. وفتحت السلطات البلجيكية تحقيقًا جنائيًا في الحادث، حيث أشار مسؤولون محليون إلى شركة "موغ" الأمريكية لصناعة الطيران والدفاع، التي لديها منشآت في المملكة المتحدة، باعتبارها إحدى الجهات المرتبطة بالشحنات.

تشديد القيود

وفي رد فعل لاحق، شددت بلجيكا قيودها من خلال منع الطائرات التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل من دخول مجالها الجوي أو الهبوط على أراضيها.

وتأتي هذه التطورات في سياق مخاوف أوروبية أوسع بشأن صادرات السلاح المرتبطة بالحرب في غزة، خاصة بعد أن علّقت المملكة المتحدة عددًا من التراخيص، مشيرة إلى "خطر واضح" لحدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.