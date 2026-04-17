أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الدولة السورية لم تتلق أي مساعدات مباشرة حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن التحركات الحالية تركزت على وعود بالدعم، بالإضافة إلى إبرام العديد من العقود الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل على أرض الواقع.

سياسة الاستثمار والنهوض

أوضح الشرع، خلال جلسة حوارية في "منتدى أنطاليا" بدورته الخامسة المنعقد في تركيا، اليوم الجمعة، أن السياسة التي تنتهجها سوريا في الوقت الراهن تميل نحو تعزيز الاستثمارات والدخول في صلب العمل الميداني، معتبرا أن هذا المسار هو ما تتحرك الدولة باتجاهه لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأضاف الشرع، أن سوريا رغم سعيها للاعتماد على قدراتها الذاتية في المقام الأول، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى بعض المساعدات الخارجية لتتمكن من التحرك بوتيرة أسرع وأكثر ثباتا.

مساعدات غير مشروطة

شدد الرئيس السوري على موقف بلاده من الدعم الخارجي، مؤكدا أنه في حال وصول مساعدات، فيجب "ألا تكون مُسيسة أو مقيدة بشروط مسبقة"، وذلك لضمان سيادة القرار الوطني وتوجيه الدعم لخدمة مسار التنمية والاستقرار دون ضغوط.