الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخزن أسلحة تحت الأرض جنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق نشاط قوات اللواء 769 في جنوب لبنان، قائلا إنها تمكنت من تصفية مسلحين كانوا يختبئون بين الشجيرات، إلى جانب العثور على مخزن وسائل قتالية تحت الأرض.

قال الجيش، إن قوات فريق القتال التابع للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، تواصل تنفيذ نشاط بري مركز في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن وحدة الجمع 869 رصدت محاولتين من قبل خلايا مخربين لتنفيذ مخططات إرهابية ضد القوات.

وأوضح الجيش، أنه تم خلال هجوم بطائرة مسيرة وهجوم مشترك مع سلاح الجو تصفية المخربين، كما عثرت القوات على وسائل قتالية عديدة، من بينها أسلحة من نوع كلاشنيكوف وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات آر بي جي، بالإضافة إلى مخزن تحت الأرض يحتوي على قذائف هاون، وفقا لروسيا اليوم.