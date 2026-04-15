أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن عددًا من وزراء المجلس الوزاري المصغر يعارضون وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد ثلاثة شروط أساسية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وبحسب الصحيفة العبرية، يطالب جيش الاحتلال بإقامة منطقة عازلة حتى نهر الليطاني تكون خالية من وجود حزب الله.

كما طالب جيش الاحتلال بمسار طويل الأمد لتفكيك سلاح حزب الله تحت إشراف أمريكي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال يشترط أيضًا حرية عمل عسكرية إسرائيلية كاملة لإزالة التهديدات في مناطق شمال الليطاني.

وفي وقت سابق من اليوم، قام رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بجولة في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو، وذلك في خضم تقارير عن وقف إطلاق نار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الليلة أو غدا.

وقال زامير: "لقد صادقنا على خطط لاستمرار العمليات في كل من لبنان وإيران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف: "لقد وجهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. والآن يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي أو في مضيق هرمز أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف مُحملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فورا".