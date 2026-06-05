حذرت دار الإفتاء المصرية من لجوء البعض إلى ممارسة المراهنات الإلكترونية، وهي - حسب تعريف الإفتاء - تقوم على دخول المستخدمين أو المترددين على بعض المواقع في تحدي التوقعات، على أن يفوز المصيب مالًا من اللعبة، ويخسر المخطئ في توقعاته ما جعله من المال في مقابل التحدي.

حكم أموال المراهنات الإلكترونية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك صورا وأشكالا متعددة لنفس الأمر بأشكال متنوعة، ولكنها جميعا اتحدت في المعنى والحقيقة؛ من حيث اشتمالها على مسابقة مدار الفوز والخسارة فيها على المصادفة والغرر وجهالة العاقبة، أو بتعبير آخر أن يكون كلٌّ منهما يرجو الغُنْم -المكسب- ويخشى الغُرْم -الخسارة-، كما هي حقيقة القمار المحرم شرعًا الذي يُعَدُّ المكسب المتحصل منه سحتًا خبيثًا، وأكلًا لأموال الناس بالباطل.

القمار المحرم شرعًا

وعلى ذلك - تؤكد دار الإفتاء - فالمراهنات الإلكترونية تدخل ضمن دائرة القمار المحرم شرعًا، وما يكتسب منها من أموال فهو مال حرام ومكسب خبيث، ومثلها في الحرمة كلُّ مسابقة إلكترونية مدارُ الفوز والخسارة فيها على المصادفة والغرر وجهالة العاقبة، بغض النظر عن الصورة والشكل.

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