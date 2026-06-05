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مسؤول أمريكي يعلن موعد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل لبحث اتفاق نهائي

كتب : وكالات

11:28 م 05/06/2026

مفاوضات لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن

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قال مسؤول أمريكي، إنه من المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد 22 يونيو 2026، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
وزعم المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، أن إيران أرادت إطالة أمد الصراع في لبنان، مشيرا إلى أنها هدفت إلى عرقلة التفاوض بين لبنان وإسرائيل لتتمكن من ادعاء الفضل في إنقاذ الموقف.
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل كشف عن الاستراتيجية الانتهازية لإيران.
وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أنه يجب على حزب الله الاختيار بين خوض حرب غير مجدية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار.
وأكد المسؤول الأمريكي، أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة حكومتي إسرائيل ولبنان، وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال.
وأكد المسؤول الأمريكي، أن حزب الله يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن أي استمرار للأعمال العدائية، مشددًا على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والوقوف إلى جانب حكومة لبنان.
ودعا المسؤول الأمريكي، حزب الله إلى التوقف فورا عن إطلاق النار والسماح للاتفاق بالدخول حيز التنفيذ، متهما إياه باستغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة وتخزينها.
وشدد المسؤول الأمريكي، على ضرورة أن تكون جميع الأسلحة خاضعة لسيطرة الحكومة اللبنانية.

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