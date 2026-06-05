أكد المستشار أسامة أبو المجد، محامي صبري نخنوخ، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مطالبًا بالتركيز على الاتهامات المحددة من النيابة.

وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن موكله اشترى فيلا من صاحب المعرض محمد الإمام بقيمة 80% من ثمنها منذ نوفمبر 2025، وصاحب المعرض يماطل في إنهاء أوراق الملكية منذ 6 أشهر دون رد الفلوس أو إتمام البيع.

وأشار محامي صبري نخنوخ إلى أن الواقعة لا تعدو كونها مشاجرة بسيطة، حيث لا يوجد تقرير طبي بإصابات، ولا سلاح واحد تم استخدامه، ولا حتى كوباية مكسورة، والفيديو المتداول مدته دقيقتان فقط.

وتابع أن "موكلي رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن، والشركة مرخصة وعندها عشرات الأسلحة، لكن لم يستخدم أي سلاح في الواقعة، ولو كان رايح يعمل بلطجة كان راح بالسلاح".

وشدد المستشار أسامة أبو المجد على أن صبري نخنوخ لم يقصد ترويع المواطنين، والدليل أن صاحب المعرض لم يكن موجودًا أصلاً وقت الواقعة، والمحامي الذي أقحم نفسه تعرض لمشادة مع أحد أفراد الأمن.

وأكد محامي صبري نخنوخ أن القانون فوق الجميع وسيأخذ مجراه، لكنه طالب بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن النيابة لم تنته بعد من تحقيقاتها.