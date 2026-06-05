إعلان

محامي صبري نخنوخ: الواقعة لا تعدو كونها مشاجرة بلا إصابات أو أسلحة

كتب : حسن مرسي

11:27 م 05/06/2026

المستشار أسامة أبو المجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار أسامة أبو المجد، محامي صبري نخنوخ، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مطالبًا بالتركيز على الاتهامات المحددة من النيابة.

وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن موكله اشترى فيلا من صاحب المعرض محمد الإمام بقيمة 80% من ثمنها منذ نوفمبر 2025، وصاحب المعرض يماطل في إنهاء أوراق الملكية منذ 6 أشهر دون رد الفلوس أو إتمام البيع.

وأشار محامي صبري نخنوخ إلى أن الواقعة لا تعدو كونها مشاجرة بسيطة، حيث لا يوجد تقرير طبي بإصابات، ولا سلاح واحد تم استخدامه، ولا حتى كوباية مكسورة، والفيديو المتداول مدته دقيقتان فقط.

وتابع أن "موكلي رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن، والشركة مرخصة وعندها عشرات الأسلحة، لكن لم يستخدم أي سلاح في الواقعة، ولو كان رايح يعمل بلطجة كان راح بالسلاح".

وشدد المستشار أسامة أبو المجد على أن صبري نخنوخ لم يقصد ترويع المواطنين، والدليل أن صاحب المعرض لم يكن موجودًا أصلاً وقت الواقعة، والمحامي الذي أقحم نفسه تعرض لمشادة مع أحد أفراد الأمن.

وأكد محامي صبري نخنوخ أن القانون فوق الجميع وسيأخذ مجراه، لكنه طالب بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن النيابة لم تنته بعد من تحقيقاتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة أبو المجد صبري نخنوخ مشاجرة معرض السيارات عمرو أديب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
أخبار مصر

أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
"طردونا في الشارع".. حكاية 70 أسرة من عقاري كفر طهرمس
حوادث وقضايا

"طردونا في الشارع".. حكاية 70 أسرة من عقاري كفر طهرمس
اسمرار الرقبة وحب الشباب قد يشيران إلى مشكلة صحية خطيرة
نصائح طبية

اسمرار الرقبة وحب الشباب قد يشيران إلى مشكلة صحية خطيرة
هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

هبط 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
دفنوا في مقبرة جماعية.. وفاة 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في صحراء النيجر
شئون عربية و دولية

دفنوا في مقبرة جماعية.. وفاة 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في صحراء النيجر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس