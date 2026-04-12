تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط اليوم، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي، وذلك في أعقاب المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

مصر تؤكد أهمية الالتزام بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المبعوث الأمريكي أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الموقف الأمريكى خلال المفاوضات، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي من جانبه على أهمية الالتزام بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية للتوصل لتوافق حول جميع الشواغل المطروحة، ويحافظ على الامن والاستقرار الاقليمى.

واشنطن تثمن دور القاهرة في مفاوضات إنهاء حرب إيران

وقد ثمن ويتكوف مستوى التنسيق القائم مع مصر، مشيداً بالتعاون القائم وجهود مصر فى دعم الامن والاستقرار بالشرق الأوسط وتعويل الجانب الأمريكي علي استمرار الجهد المصري في هذا الشأن.