أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 200 غارة على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة أكس اليوم السبت، إن جيش الدفاع استهدف خلال هذه الفترة أهدافًا تابعة لـحزب الله.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله، إلى جانب تقديم الدعم الجوي للقوات البرية التي تنشط في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث أن الجيش مستمر أيضًا في استهداف منصات الإطلاق، بهدف إحباط عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مواطني إسرائيل.