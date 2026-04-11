إعلان

جيش الاحتلال: نفذنا أكثر من 200 غارة على جنوب لبنان خلال 24 ساعة.. فيديو

كتب : وكالات

06:47 م 11/04/2026

غارات الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 200 غارة على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة أكس اليوم السبت، إن جيش الدفاع استهدف خلال هذه الفترة أهدافًا تابعة لـحزب الله.


وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله، إلى جانب تقديم الدعم الجوي للقوات البرية التي تنشط في جنوب لبنان.
وأكد المتحدث أن الجيش مستمر أيضًا في استهداف منصات الإطلاق، بهدف إحباط عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مواطني إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

