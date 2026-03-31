لأول مرة.. إيران تعترف بتلقي رسائل من أمريكا بشكل مباشر

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إن ما يحدث الآن بين طهران وواشنطن ليس مفاوضات، بل مجرد تبادل رسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقاء إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عراقجي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، أنه أتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن طهران تتفاوض، ولكن الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء.

وأكد عراقجي، أنه لا صحة لتفاوض الولايات المتحدة مع جهة معينة في إيران، مؤكدًا أن الرسائل تصل عبر الخارجية الإيرانية "وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن".

وأشار وزير خارجية إيران، إلى أن الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، تتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة الإيرانية وتحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أن طهران لم ترسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم تقدم أي مقترحات أو شروط.

وأوضح عراقجي، أن إيران لم تتخذ أي قرار بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا "أن طهران لديها ملاحظات عليها وشروطها لإنهاء الحرب واضحة".

وذكر عراقجي "أن إيران لن تقبل بوقف إطلاق النار بل تسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها"، مشيرًا إلى أن شروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر.

عراقجي لـ"ترامب": خاطبنا باحترام

وشدد عراقجي على أنه لا يمكن تهديد الشعب الإيراني، وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبته باحترام.

كما أكد وزير خارجية إيران أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحارب إيران.