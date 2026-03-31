اتصالات مصرية سعودية قطرية إماراتية أردنية لبحث الأوضاع الراهنة.. ماذا تضمنت؟

كتب : محمد جعفر

01:23 م 31/03/2026 تعديل في 01:23 م

بدر عبد العاطي

جرت سلسلة من الاتصالات الهاتفية المكثفة بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، والشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات الشقيقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية الشقيقة، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن الشقيق.


بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت الاتصالات التصعيد الراهن الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف الدول الخليجية الشقيقة والأردن، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات المرفوضة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعدياً على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.


كما تناولت الاتصالات الجهود المتواصلة لمنع انفجار الأوضاع بالمنطقة، مع التأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف التنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لاحتواء الأزمة الراهنة ومنع مزيد من تفاقمها، وتطرقت الاتصالات إلى مضمون ما دار خلال الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد مؤخراً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل البناء على تلك المخرجات ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وخفض التصعيد ودفع المسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار كسبيل وحيد لتجنيب الإقليم فوضى شاملة.

