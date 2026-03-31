أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب قدمت لواشنطن معلومات استخباراتية حول مضيق هرمز وجزيرة خرج الإيرانية، وسط أنباء عن استعدادات لعملية برية أمريكية في إيران.

من جهتها ذكرت شبكة CNN، أن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (CENTCOM)، عقد يوم الأحد الماضي، اجتماعا غير معلن مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وعدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد نشر البنتاجون بالفعل مئات من قوات العمليات الخاصة في الشرق الأوسط.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذه الوحدات ستنضم إلى قوات المارينز والمظليين الذين وصلوا أيضاً إلى المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن جنود القوات الخاصة، إلى جانب المظليين ومشاة البحرية، قد يُنشرون للدفاع عن مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فعليا، أو كجزء من عملية للاستيلاء على جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني في شمال الخليج.

علاوة على ذلك، قد تُستخدم القوات الخاصة للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة إيران النووية في أصفهان.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي خطوات استفزازية تتعلق بمضيق هرمز من جانب المعتدين وداعميهم من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.