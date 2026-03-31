أدينا بعمليات إرهابية.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

كتب : مصراوي

08:26 ص 31/03/2026

إيران

وكالات

أعلن في إيران اليوم إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق" أدينا بعمليات إرهابية في طهران، غداة الإعلان عن إعدام 2 آخرين في المنظمة المذكورة يوم أمس.

وجاء في بيان السلطات الإيرانية: "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من عناصر العدو داخل البلاد، كانا قد شاركا في عمليات إرهابية متعددة في طهران، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة محكمة النقض العليا على الحكم".

أضاف البيان: "هذان الشخصان كانا على ارتباط بجماعة مجاهدي خلق المصنفة إرهابية وقاما باستخدام أسلحة نارية من نوع لانشر لاستهداف المراكز الحساسة والأماكن العامة بهدف المساس بأمن البلاد".

وفي قرار مشابه تماما، أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح أمس الإثنين بعنصرين من "مجاهدي خلق" بعد إدانتهما بالإرهاب والتآمر على أمن البلاد وتنفيذ اعتداءات مسلحة في طهران.

وتخوض إيران مواجهة عسكرية نارية مع الولايات المتحدة وإسرائيل بعد شن الدولتين حربا على البلاد ولا تزال مستمرة منذ 28 فبراير الماضي.

وامتدت نيران الحرب لتطال عدة دول في المنطقة وخاصة في دول الخليج العربية، وفقا لروسيا اليوم.

مجاهدي خلق إعدام عنصرين في مجاهدي خلق عمليات إرهابية في إيران إيران

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
الإدارة نجحت.. قرار سار للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري
الإدارة نجحت.. قرار سار للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري
"كعب أخيل" وحرب إيران.. ماذا لو ضُربت محطات تحلية المياه بالشرق الأوسط؟
"كعب أخيل" وحرب إيران.. ماذا لو ضُربت محطات تحلية المياه بالشرق الأوسط؟
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

