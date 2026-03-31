أعلن في إيران اليوم إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق" أدينا بعمليات إرهابية في طهران، غداة الإعلان عن إعدام 2 آخرين في المنظمة المذكورة يوم أمس.

وجاء في بيان السلطات الإيرانية: "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من عناصر العدو داخل البلاد، كانا قد شاركا في عمليات إرهابية متعددة في طهران، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة محكمة النقض العليا على الحكم".

أضاف البيان: "هذان الشخصان كانا على ارتباط بجماعة مجاهدي خلق المصنفة إرهابية وقاما باستخدام أسلحة نارية من نوع لانشر لاستهداف المراكز الحساسة والأماكن العامة بهدف المساس بأمن البلاد".

وفي قرار مشابه تماما، أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح أمس الإثنين بعنصرين من "مجاهدي خلق" بعد إدانتهما بالإرهاب والتآمر على أمن البلاد وتنفيذ اعتداءات مسلحة في طهران.

وتخوض إيران مواجهة عسكرية نارية مع الولايات المتحدة وإسرائيل بعد شن الدولتين حربا على البلاد ولا تزال مستمرة منذ 28 فبراير الماضي.

وامتدت نيران الحرب لتطال عدة دول في المنطقة وخاصة في دول الخليج العربية، وفقا لروسيا اليوم.