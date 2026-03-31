الصحة الإسرائيلية: أكثر من 6100 مصاب منذ بدء الحرب

كتب : مصراوي

08:14 ص 31/03/2026

الصحة الإسرائيلية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إجمالي المصابين الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد بلغ 6131 مصابا، وذلك حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن 118 مصابا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، توزعت حالتهم بين 1 في حالة حرجة، و17 في حالة خطيرة، و27 في حالة متوسطة، و72 في حالة طفيفة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 121 مصابا إلى المستشفيات، شملوا حالة واحدة في حالة خطيرة، و8 حالات متوسطة، و106 حالات طفيفة، و6 حالات تعاني من الهلع.

تأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في إطار الحرب على إيران، وجنوب لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

الصحة الإسرائيلية وزارة الصحة الإسرائيلية عملية زئير الأسد الحرب على إيران

