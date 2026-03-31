تتجاوز التقييمات الاستراتيجية الغربية الحديثة عقدة التركيز المعتاد على حقول النفط وحرية الملاحة في مضيق هرمز، لتضع يدها وبقوة على الجرح الأعمق في بنية الأمن الإقليمي خلال حرب إيران الحالية.

في هذه المواجهة، تتبنى الإدارة الأمريكية تكتيكات "حافة الهاوية"، ملوحةً بتهديدات عسكرية قصوى لضرب البنية التحتية الإيرانية، وعلى رأسها محطات تحلية المياه. وترد طهران بـ"قانون نيوتن الثالث"، معلنةً أن لكل فعل في الداخل الإيراني رد فعل في دول المنطقة؛ وأن محطات المياه إما آمنة كلها أو أهدافًا عسكرية محتملة كلها، ليُترك القوس مفتوحًا أمام سؤال خطير عن "كعب أخيل" في الشرق الأوسط، حيث حرب تعطيش للمدنيين، تدمر مواردهم المائية وأسباب عيشهم.

المياه وحرب إيران.. خريطة الانكشاف الاستراتيجي

على صعيد الواقع العملي، تعتمد العواصم الخليجية الكبرى وإيران أيضًا بشكل شبه مطلق على مجمعات تحلية المياه لتأمين استمرار الحياة اليومية لملايين السكان وتسيير عجلة الاقتصاد.

خطورة هذا الوضع تفسره دراسة حديثة شاملة أعدها الباحث ديفيد ميشيل، نُشرت بـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS" في واشنطن، تؤكد غياب أي بدائل حقيقية سريعة قادرة على تعويض تعطل هذه المحطات إذ ما ضُربت في أوقات الأزمات والحروب.

وفي تدليله على ذلك كميًا، يستعرض ميشيل أرقامًا دقيقة تعكس حجم الهشاشة الأمنية والبنيوية؛ حيث تلبي محطات التحلية 77.3% من إجمالي الطلب الوطني على المياه العذبة في دولة قطر.

وتغطي هذه المحطات أيضًا 67.5% من الاحتياجات اليومية في البحرين، كما توفر 52.1% من الاستهلاك الإجمالي في دولة الإمارات، و42.2% في الكويت، و31% في عُمان، و18.1% في المملكة العربية السعودية.

وبناءً على هذه المعطيات العلمية الموثقة، تصبح استمرارية تدفق المياه العذبة وبقاء هذه المدن مرهونًا كليًا بسلامة هذه المنشآت الحساسة على مدار الساعة.

وإلى جانب هذه الهشاشة الرقمية، تضيف الدراسة ذاتها بُعدًا جغرافيًا يزيد من تعقيد المشهد الأمني وفرص الدفاع عن هذه المكتسبات الوطنية. تقع الغالبية الساحقة من هذه المجمعات الصناعية الكبرى في مناطق ساحلية مفتوحة تمامًا، وتفتقر إلى الموانع التضاريسية الطبيعية.

تبعد هذه المنشآت الحيوية مسافات جغرافية قصيرة تقل عن 350 كيلومترًا من السواحل الإيرانية، وتصبح بذلك تحت رحمة الترسانة الصاروخية الباليستية لطهران وأسراب الطائرات المسيرة الانتحارية.

يؤكد الباحث ديفيد ميشيل استحالة إخفاء هذه المحطات العملاقة أو تحصين هياكلها المترامية الأطراف بالكامل ضد الضربات الجوية المكثفة، ما يجعل مهمة تأمينها عسكريًا عبر منظومات الدفاع الجوي أعقد بمراحل من حماية القواعد العسكرية المحصنة تحت الأرض أو حقول النفط التقليدية.

اقرأ أيضًا: "اللغم الجيو-اقتصادي".. ماذا لو فعّل الحوثيون "المشاركة القصوى" في حرب إيران؟

الشرق الأوسط والترابط القاتل بين المياه والطاقة

لعل ما يفاقم الأزمة حقًا هو أنه تتضاعف المخاطر الأمنية الكارثية عند دراسة الترابط البنيوي الوثيق والمعقد بين قطاعي إنتاج المياه وتوليد الطاقة في دول المنطقة.

تتطلب عمليات تحلية مياه البحر، بطبيعتها التكنولوجية والصناعية، استهلاك كميات هائلة ومستمرة من الطاقة الكهربائية لتعمل بكفاءتها القصوى وإنتاج ملايين الجالونات يوميًا.

يشير ديفيد ميشيل إلى توفر خيارات تكتيكية بديلة أمام طهران، تتمثل في استهداف محطات توليد الكهرباء المغذية لمجمعات التحلية كبديل أسهل عن ضرب محطات المياه ذاتها.

إذ تتسبب هذه الخطوة التكتيكية في إحداث شلل فوري في عمليات إنتاج المياه العذبة، وتضع حكومات المنطقة أمام تحديات مضاعفة ومعقدة، لأن أي ضربة عسكرية ناجحة لقطاع الكهرباء ستؤدي إلى أزمة عطش خانقة تضرب المدن الكبرى وتشل حركة المستشفيات والمرافق العامة خلال أيام معدودة.

ونتيجة لهذه التداعيات المعقدة، تتطلب إدارة هذه الأزمة المتوقعة تجهيزات لوجستية غير مسبوقة للتعامل مع انقطاع الإمدادات الحيوية المشتركة في وقت متزامن.

يصعب على أنظمة الطوارئ المدنية الحالية توفير مولدات كهربائية بديلة قادرة على تشغيل مجمعات التحلية العملاقة لفترات زمنية طويلة في ظروف الحرب الشاملة وانقطاع سلاسل الإمداد. وتؤدي هذه الهشاشة المزدوجة والمترابطة إلى رفع تكلفة أي تصعيد عسكري غير محسوب العواقب من جانب التحالف الغربي، وتجعل من تأمين شبكات الكهرباء الوطنية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية حماية الأمن المائي الاستراتيجي للسكان.

حرب إيران واستراتيجية العقاب متعدد الأبعاد

بالانتقال من النظرية إلى التطبيق، فإن سيناريو استهداف البنية التحتية المائية يتجاوز كونه مجرد تهديد نظري في أروقة مراكز الأبحاث إلى واقع ميداني مشهود في ساحة المعركة منذ اندلاع شرارة حرب إيران الحالية.

يوضح الباحث نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد "تشاتام هاوس" في لندن، إدراج إمدادات المياه الخليجية بشكل رسمي ومباشر ضمن بنك أهداف الصراع الراهن. وهو تطور ميداني خطير يعكس توظيف طهران لورقة المياه كأداة ضغط استراتيجية قصوى وحاسمة.

يهدف هذا التوظيف إلى ردع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين عن شن هجمات عسكرية مدمرة تستهدف العمق الإيراني، عبر التهديد برد تدميري مماثل يطال أسس الحياة المدنية.

ولتحقيق هذا الردع الشامل، تتجاوز خطط الخصم فكرة الاعتماد الحصري على الضربات الصاروخية الكلاسيكية المباشرة، وتتجه بثبات نحو تبني تكتيكات هجينة ضمن استراتيجية عسكرية أوسع تعرف بـ "العقاب متعدد الأبعاد".

وقد وثقت التقارير الاستراتيجية، ومن بينها تحليلات (CSIS)، تعرض محطة رئيسية لتحلية المياه في البحرين لهجوم مباشر بطائرة مسيرة إيرانية في 8 مارس الجاري.

يمثل هذا الهجوم سابقة خطيرة في مسار الحرب، حيث تعمدت طهران نقل المعركة إلى البنية التحتية للمياه، مما يبرز قدرة الفاعلين المعادين على استهداف شرايين الحياة الأساسية، ويوضح أن التهديد بـ "حرب التعطيش" تجاوز مرحلة التلويح السياسي ليصبح واقعًا ميدانيًا.

وعلاوة على التهديدات العسكرية المباشرة، تبرز أدوات أخرى شديدة الفتك والتأثير ضمن هذه التكتيكات الهجينة الإيرانية، تتمثل في خيار التلويث البيئي المتعمد والواسع النطاق لمياه الخليج العربي.

يحذر الباحث ديفيد ميشيل من إمكانية لجوء إيران إلى افتعال تسربات نفطية ضخمة وموجهة نحو سواحل الدول المجاورة.

تتسبب هذه البقع النفطية الكثيفة في سد مآخذ مياه البحر الخاصة بمحطات التحلية بالكامل، وتجبر إدارات المحطات على إيقاف التشغيل الفوري والاضطراري تفاديًا لتدمير الأغشية والفلاتر الدقيقة باهظة الثمن.

ويُصنف الخبراء هذا التلويث البيئي كسلاح فتاك؛ فبينما تهدد الطائرات المسيرة محطات فردية، يمكن لهذه التسربات النفطية "المُسلحة" أن تشل أنظمة مياه مدن بأكملها وعلى امتداد مئات الأميال.

"مأزق واشنطن".. هكذا تُفسر تراجعات ترامب في حرب إيران

يفرض هذا الانكشاف الخطير لدول الخليج قيودًا سياسية وعسكرية صارمة جدًا على حرية اتخاذ القرار في أروقة البيت الأبيض.

يخلص تحليل معمق قدمه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إلى تقلص مساحة الخيارات العسكرية الفعالة المتاحة أمام واشنطن، نتيجة الهشاشة البنيوية الشديدة للمرافق المدنية ومنشآت الطاقة الخليجية.

ويؤكد هذا التحليل الاستراتيجي أن جميع الخيارات العسكرية الأمريكية المفتوحة تحمل مخاطر جوهرية وتتطلب وقتًا وموارد ضخمة، حيث تواجه واشنطن خصمًا يمتلك قدرات متبقية قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بدول الجوار وتوجيه ضربات انتقامية واسعة.

ونتيجة لتلويح طهران باستهداف منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه، تُدرك واشنطن أن التصعيد العسكري غير المحسوب سيخلق كارثة متدحرجة تضرب استقرار الاقتصاد العالمي.

وللخروج من هذا المأزق الاستراتيجي المعقد، تُفسر هذه المحددات مساعي واشنطن الحثيثة لتغليف التهديدات العسكرية الصاخبة للرئيس دونالد ترامب بمسارات دبلوماسية سرية.

يوضح المعهد أن الولايات المتحدة مُجبرة على التوجه نحو وسائل غیر تدميرية لخلق "مساحة للدبلوماسية" وإجبار إيران على التفاوض.

ويمثل إعلان ترامب المتكرر عن نجاح مساعي "تغيير النظام" والتعامل مع قيادة أكثر عقلانية، تكتيكًا سياسيًا براجماتيًا؛ حيث يهدف إلى توفير مخرج آمن يحفظ ماء الوجه للإدارة الأمريكية أمام قاعدتها الانتخابية.

وتسمح هذه السردية السياسية بإنهاء العمليات العسكرية المباشرة قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة الخطيرة التي تتضمن تدمير محطات المياه والمنشآت النفطية معاً، وهو ما يجنب المنطقة والعالم أزمة لا يمكن احتواؤها.

الشرق الأوسط وتوازن الرعب المائي المتبادل

من منظور أشمل، يرتبط ملف الأمن المائي بشكل عضوي وثيق بالأمن الاقتصادي الشامل لدول المنطقة وباستقرار الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.

يوضح البروفيسور نادر حبيبي، أستاذ اقتصاديات الشرق الأوسط المرموق في جامعة برانديز الأمريكية، مدى الاعتماد الكلي للنسيج الاقتصادي الخليجي على استمرارية عمل منشآت التحلية، محذرًا من أن ضرب هذه المرافق يهدد استمرارية الحياة والاقتصاد. إذ يؤدي أي توقف طويل الأمد لتدفق المياه العذبة إلى شلل تام ومباشر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

تتسبب هذه الأزمة في انهيار فوري لثقة المستثمرين الأجانب، وهروب رؤوس الأموال، وتجمد حركة التنمية العمرانية والمشاريع المستقبلية في العواصم التي شُيدت أمجادها الاقتصادية الحديثة بالكامل على أساس التوافر المستمر للمياه المصطنعة.

وبالموازاة مع ذلك، يقف صانع القرار الإيراني في الوقت ذاته أمام نفس التحديات الوجودية القاسية، وتصبح ورقة المياه بمثابة نقطة ضعف مشتركة تفرض "توازن رعب" حقيقي يمنع الطرفين من الانزلاق نحو الهاوية والحرب الشاملة.

تكشف التقارير البيئية والرسمية حجم الكارثة العميقة التي تضرب العمق الإيراني بقسوة شديدة؛ حيث تشير بيانات "شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية" إلى تراجع مستويات المياه الاحتياطية في السدود الرئيسية المغذية للعاصمة الإيرانية طهران (مثل سد كرج ولتيان) إلى نسب حرجة وخطيرة تقارب 10% فقط من سعتها الإجمالية.

ونتيجة لذلك، تتصاعد التحذيرات من أزمة عطش داخلية طاحنة تضرب المجتمع الإيراني، لدرجة دفعت الرئيس الإيراني نفسه للتحذير من احتمالية الاضطرار لإخلاء العاصمة إذا استمر الجفاف.

وأمام هذا المشهد، يُدرك النظام الإيراني يقينًا أن التسبب في أزمة مياه إقليمية مفتعلة سيستدعي ضربات أمريكية مضادة ومدمرة تستهدف بنيته التحتية المتهالكة أساسًا، إذ تخلق هذه الضربات أزمات معيشية خانقة كفيلة بإشعال ثورة شعبية داخلية عارمة تطيح بأركان الحكم الإيراني من الداخل.

اقرأ أيضًا: انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟

حرب إيران.. كيف ننجو بمحطات المياه؟

وأمام هذا التهديد الوجودي المتبادل، تضع مراكز الأبحاث الغربية الكبرى حزمة من التوصيات العاجلة والضرورية لصناع القرار في المنطقة لتجاوز حالة الانكشاف الأمني الخطيرة الحالية.

يطالب كبار خبراء "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" بضرورة تسريع التحول الفوري نحو تكتيك "اللامركزية" في إنتاج المياه العذبة.

يعتمد هذا التوجه الاستراتيجي على بناء محطات تحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وتوزيعها جغرافيًا على مساحات جغرافية واسعة ومتباعدة، بما يضمن تجنب تركيز الإنتاج المائي في مجمعات صناعية عملاقة وقليلة العدد يسهل استهدافها كليًا بصاروخ باليستي واحد أو شلها عبر هجوم سيبراني مركزي.

واستكمالًا لخطط الحماية، تشمل التوصيات الاستراتيجية الأخرى أهمية بناء وتوسيع خزانات مياه جوفية عملاقة وربطها الوثيق بشبكات التوزيع الوطنية لتكوين احتياطي استراتيجي آمن ومخفي.

يكفي هذا الاحتياطي السري لضمان استمرار الحياة لأشهر متواصلة في حالات انقطاع الإنتاج الطارئة أو تدمير المحطات الساحلية.

ويؤكد المحللون العسكريون والأمنيون على أولوية تحديث بروتوكولات الأمن السيبراني باستمرار لحماية أنظمة التحكم الصناعية من الاختراقات الإلكترونية المتقدمة المدعومة من دول معادية.

وتبرز هنا الحاجة الماسة إلى تنويع مصادر الطاقة المشغلة لمحطات التحلية وإدماج مصادر الطاقة المتجددة والمستقلة لفك الارتباط العضوي القاتل بخطوط الكهرباء التقليدية المهددة بالقصف، وضمان استمرار إنتاج مياه الشرب للمدنيين في أحلك ظروف الحرب الجوية الشاملة.

النفط في مواجهة المياه.. سلاح الدمار المدني

تُظهر المقارنة الاستراتيجية فروقًا جوهرية وصارخة بين تداعيات استهداف منشآت النفط مقابل استهداف منشآت المياه، وفقًا لتقييمات معهد واشنطن ومراكز الأبحاث الأخرى.

إذ يتمثل التأثير المباشر لضرب البنية التحتية للطاقة في إحداث اضطراب واسع النطاق ضمن سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية حول العالم. بينما يختلف الأمر جذريًا عند استهداف محطات تحلية المياه، الذي يخلق أزمة إنسانية فورية ومدمرة تشكل تهديدًا مباشرًا وسريعًا لبقاء ملايين السكان في المدن الكبرى بالمنطقة.

وتتضح الفجوة العميقة في معيار المرونة وتوفر البدائل الاستراتيجية الطارئة وقت الأزمات. إذ تستطيع الدول امتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن نقص إمدادات النفط جزئيًا ومرحليًا عبر السحب السريع من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الصناعية الكبرى. إلا أن هذه المرونة تغيب تمامًا في قطاع الأمن المائي نتيجة انعدام البدائل السريعة أو الاحتياطيات الكافية القادرة على تعويض العجز اليومي الهائل في مياه الشرب عند توقف المحطات بشكل مفاجئ ومستمر.

وينعكس هذا التباين الاستراتيجي بوضوح شديد على سير المعركة وتوجيه مسار الصراع العسكري برمته.

يمثل استهداف قطاع النفط أداة ضغط اقتصادي قوية تستنزف قدرة الخصم وحلفائه على تمويل الآلة العسكرية وإدارة الحرب طويلة الأمد. وفي المقابل، يتحول ضرب محطات المياه إلى استخدام فعلي لسلاح دمار شامل ضد البنية المدنية الأساسية.

وهذا التحول هو التصعيد الخطير الذي يُجبر جميع الأطراف المتصارعة على التراجع الفوري وطلب التسوية السياسية لتجنب الكارثة المحتمة. وربما هذا هو أيضًا ما يفسر التكتيك البراجماتي المزدوج الذي يلجأ إليه ترامب دائمًا.