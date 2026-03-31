تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:39 ص 31/03/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

قفزة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه

سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
أخبار مصر

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-3: تحذير لهذا البرج.. نجاح وأموال لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-3: تحذير لهذا البرج.. نجاح وأموال لهؤلاء
بعد جدل "أجره نسوان".. أحمد عبد الله محمود يعتذر لـ أسرة رشدي أباظة: خانني
زووم

بعد جدل "أجره نسوان".. أحمد عبد الله محمود يعتذر لـ أسرة رشدي أباظة: خانني

أخبار

المزيد

الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة