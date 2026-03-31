انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.



بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.

