تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
اقرأ أيضًا:
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.
بنك البركة: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني: 54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.
اقرأ أيضًا:
