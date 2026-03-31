الزراعة تكشف حقيقة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية

كتب : عمرو صالح

07:00 ص 31/03/2026

الأسمدة الزراعية

كشف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة نقص الأسمدة الزراعية ببعض الجمعيات الزراعية.

وقال "عضام"، لمصراوي إن الجمعيات الزراعية تتسلم الأسمدة الزراعية من المصانع وفقًا لجدولها الزمني ولا يوجد أي تأخر في تسلمها للسماد وتسليمه للمزارعين لتلبية احتياجاتهم منه مؤكدا على عدم وجود أي سبب يوحي بوجود نقص في السماد في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد انتظام عملية تسليم المزارعين للسماد من الجمعيات الزراعية وعدم وجود أي نقص، قائلًا: "كل الجمعيات بتوزع السماد ومفيش أي شكاوى من وجود نقص في السماد".

وجاءت أسعار الأسمدة كالتالي: -

شيكارة سماد اليوريا: 290 جنيهًا

شيكارة سماد النترات: 285 جنيهًا

شيكارة سماد سلفات: 290 جنيهًا

الأسمدة الزراعية نقص الأسمدة أحمد عضــــام الجمعيات الزراعية

