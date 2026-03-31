تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد ينافس أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة من حيث المواصفات والأداء وقدرات التصوير.

تبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف OnePlus Nord CE6 Lite القادم حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 393 بيكسل/الإنش تقريبا.

سيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل من OnePlus، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، وجهّزت بفتحة عدسة f/1.8, 25mm للتصوير العريض، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميجابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، وفقا لروسيا اليوم.