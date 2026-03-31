عاد سعر الذهب اليوم في مصر للانخفاض بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا اليوم بسبب اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة ارتفاع سابقة، كما ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا في الضغط على المعدن الأصفر، لينعكس ذلك مباشرة على السوق المحلي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4700 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6045 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7050 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8055 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250510 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4557 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج