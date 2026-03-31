بدأ آلاف الجنود من الفرقة 82 المظليين للجيش الأمريكي بالوصول إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطواته التالية في الحرب.

وكانت إدارة ترامب، تدرس نشر آلاف الجنود الإضافيين في المنطقة، وهو تحرك يوسع خيارات العمليات لتشمل نشر القوات داخل الأراضي الإيرانية.

ينضم المظليون، الذين يتمركزون في فورت براغ، نورث كارولاينا، إلى آلاف البحارة ومشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة المرسلة بالفعل للمنطقة، ووصل حوالي 2500 من مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الجنود قد يُستخدمون لأغراض متعددة في الحرب ضد إيران، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على جزيرة خارك، مركز نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، وتمت مناقشة استخدام القوات البرية الأمريكية داخل إيران لاستخراج اليورانيوم المخصب عالي النقاء وتأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

ولم يُتخذ أي قرار بعد بنشر القوات داخل إيران، لكن التحرك يهدف إلى تعزيز القدرات للعمليات المستقبلية المحتملة.

ومنذ بدء حرب إيران 28 فبراير، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد أكثر من 11000 هدف، وأسفرت العمليات عن إصابة أكثر من 300 جندي وقتل 13 آخرين ضمن عملية الغضب الملحمي (Epic Fury).