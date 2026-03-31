سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب واصل الارتفاع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4685 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3345 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 249720 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 56200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 4541 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.