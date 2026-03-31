سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:13 ص 31/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب واصل الارتفاع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4685 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3345 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 249720 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 56200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07% إلى نحو 4541 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب مع بداية التعاملات أسعار الذهب الآن أسعار الذهب الثلاثاء الذهب الذهب في مصر سعر الذهب عالميا

أحدث الموضوعات

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها