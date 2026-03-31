ترامب يُوجه تحذيرًا جديدًا لطهران.. وإيران تصف مقترحات السلام بـ"غير واقعية"

كتب : محمد أبو بكر

02:48 ص 31/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، بعد أن وصفت إيران مقترحات السلام الأمريكية بأنها "غير واقعية" وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

ولا تزال طهران متمسكة بموقفها في الحرب المستمرة منذ شهر، والتي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وانتشرت في أنحاء المنطقة، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتعطيل إمدادات الطاقة والتأثير على الاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر مقطعًا أرشيفيًا لمقابلة أجريت عام 1987 مع باربرا والترز، تحدث فيها عن رغبته في أن تستولي الولايات المتحدة على النفط الإيراني، مما يدل على ثباته في هذا الشأن على مدى ما يقرب من 40 عامًا، بحسب إن بي سي نيوز.

قال "ترامب"، في مقطع فيديو يعود تاريخه إلى 39 عامًا: "في المرة القادمة التي تهاجم فيها إيران هذا البلد، ادخلوا واستولوا على إحدى منشآتها النفطية الكبيرة، وأعني استولوا عليها واحتفظوا بها، واستعيدوا خسائركم لأن هذا البلد قد خسر الكثير بسبب إيران".

تحدى "والترز"، "ترامب" في المقطع، وسأله عما إذا كان سيشن حربًا من أجل الاستيلاء على نفط إيران.

وأجاب: "إذا دخلت، فستخوضين حربًا يا باربرا، وستخوضين حرباً بسبب ضعفك".

يأتي هذا بعد أن صرح ترامب لصحيفة فايننشال تايمز، بأن "خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط في نهاية هذا الأسبوع، قائلًا: "بصراحة، الشيء المفضل لدي هو الاستيلاء على النفط في إيران، لكن بعض الأغبياء في الولايات المتحدة يقولون: لماذا تفعل ذلك؟ لكنهم أغبياء".

