ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 31/03/2026

تناول الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة التي اكتسبت شهرة واسعة في الأنظمة الغذائية الصحية، لما يحتويه من عناصر غذائية مميزة، لكن ماذا يحدث داخل جسمك عند تناوله؟ وهل يمكن أن يؤثر على القلب ومستويات السكر؟

كيف يؤثر الأفوكادو على صحة القلب؟

يؤدي الأفوكادو دورا مهما في دعم صحة القلب، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، كما أنه مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، الذي يسهم في خفض ضغط الدم، خاصة عند تقليل استهلاك الصوديوم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل يساعد الأفوكادو على ضبط مستويات السكر؟

يمكن أن يكون للأفوكادو دور إيجابي في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين.

هل يساعد الأفوكادو على الشعور بالشبع؟

وفقا لموقع "health"، يسهم الأفوكادو في إطالة الشعور بالامتلاء، بفضل احتوائه على الدهون الصحية والألياف التي تُبطئ عملية الهضم وإفراغ المعدة، هذا بدوره يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

كيف يسهم تناول الأفوكادو في إنقاص الوزن؟

لا تؤدي كل الدهون إلى زيادة الوزن، بل إن الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو تساعد على التحكم بالوزن، نظرا لاحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة ومضادات أكسدة تُحارب الالتهابات، إضافة إلى الألياف التي تُبطئ امتصاص الدهون والكربوهيدرات وتدعم عملية الهضم.

هل يعزز امتصاص العناصر الغذائية؟

يساعد استهلاكه الجسم على امتصاص المزيد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة من الأطعمة الأخرى، عند تناوله مع أطعمة مثل الطماطم أو الجزر، يعزز امتصاص فيتامين A، وهو عنصر أساسي لصحة الجلد والنظر والجهاز المناعي.

