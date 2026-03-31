أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع هجمات مكثفة وانفجارات عنيفة في منطقة أصفهان.

وذكرت أن هذه المنطقة تضم عددًا من المجمعات العسكرية والأمنية، من بينها مراكز أبحاث وتكنولوجيا نووية.

كانت بدأت إسرائيل في توجيه ضربات إلى أهداف عسكرية جديدة داخل إيران، في إطار تصاعد الردود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الضربات بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع النزاع، حيث تتوسع الهجمات لتشمل أهدافًا مدنية وطاقة، وسط تحذيرات أمريكية من إمكانية استهداف مواقع الطاقة الإيرانية إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع طهران.