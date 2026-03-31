تضم مراكز نووية.. ترامب ينشر فيديو لانفجارات عنيفة في أصفهان الإيرانية

كتب : محمد أبو بكر

04:05 ص 31/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، فيديو لهجمات مكثفة وانفجارات عنيفة في منطقة أصفهان.


كانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت عن وقوع هجمات مكثفة وانفجارات عنيفة في منطقة أصفهان.

وذكرت أن هذه المنطقة تضم عددًا من المجمعات العسكرية والأمنية، من بينها مراكز أبحاث وتكنولوجيا نووية.

يأتي ذلك بعدما بدأت إسرائيل في توجيه ضربات إلى أهداف عسكرية جديدة داخل إيران، في إطار تصاعد الردود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الضربات بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع النزاع، حيث تتوسع الهجمات لتشمل أهدافًا مدنية وطاقة، وسط تحذيرات أمريكية من إمكانية استهداف مواقع الطاقة الإيرانية إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع طهران.

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟
ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق

