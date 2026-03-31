نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، فيديو لهجمات مكثفة وانفجارات عنيفة في منطقة أصفهان.





كانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت عن وقوع هجمات مكثفة وانفجارات عنيفة في منطقة أصفهان.

وذكرت أن هذه المنطقة تضم عددًا من المجمعات العسكرية والأمنية، من بينها مراكز أبحاث وتكنولوجيا نووية.

يأتي ذلك بعدما بدأت إسرائيل في توجيه ضربات إلى أهداف عسكرية جديدة داخل إيران، في إطار تصاعد الردود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الضربات بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع النزاع، حيث تتوسع الهجمات لتشمل أهدافًا مدنية وطاقة، وسط تحذيرات أمريكية من إمكانية استهداف مواقع الطاقة الإيرانية إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع طهران.