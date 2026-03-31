قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بدعوة الدول العربية لتحمل تكلفة الحرب على إيران.

وأضاف "ليفت"، أن المحادثات مع طهران لإنهاء النزاع تتقدم بشكل جيد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كانت الدول العربية ستتحمل جزءًا من تكاليف الحرب، إنها لن تسبق الرئيس في الإعلان، لكنها أشارت إلى أن الفكرة مطروحة لديه.

وقالت: "أعتقد أن هذا أمر سيكون الرئيس مهتمًا جدًا بدعوتهم للقيام به"، مضيفة: "إنها فكرة أعلم أنه يفكر فيها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد عنه".

وأوضحت أن ما تقوله طهران علنًا يختلف عما تنقله بشكل خاص للمسؤولين الأمريكيين، مشيرة إلى أن إيران وافقت سرًا على بعض نقاط واشنطن.

وقالت: "على الرغم من كل التصريحات العلنية التي تسمعونها من النظام والتقارير غير الدقيقة، فإن المحادثات مستمرة وتسير بشكل جيد، وما يُقال علنًا يختلف بالطبع عما يتم إبلاغنا به بشكل خاص"، بحسب رويترز.

كان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، بعد أن وصفت إيران مقترحات السلام الأمريكية بأنها "غير واقعية" وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وفيما يتعلق بتغيير النظام، قال ترامب إن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن "تغيير النظام" في إيران قد تحقق بالفعل.

وقال للصحفيين:"لقد حدث تغيير في النظام بالفعل، لأن النظام الأول تم تدميره بالكامل، وهم جميعًا قتلى، والنظام التالي أيضًا شبه ميت، ونحن نتعامل الآن مع أشخاص مختلفين تمامًا عمن تعامل معهم أي شخص من قبل، وإنها مجموعة مختلفة تمامًا من الناس".

وأضاف: "لذا أعتبر ذلك تغييرًا في النظام، وبصراحة، لقد كانوا معقولين للغاية".

من جانبه، ماركو روبيو، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن وجود قيادة جديدة في إيران سيكون أمرًا إيجابيًا، لكنه أشار إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال عدم حدوث ذلك.