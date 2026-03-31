هل يدرس ترامب مطالبة الدول العربية بتمويل الحرب على إيران؟ (فيديو)

كتب : محمد أبو بكر

04:17 ص 31/03/2026 تعديل في 04:30 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بدعوة الدول العربية لتحمل تكلفة الحرب على إيران.

وأضاف "ليفت"، أن المحادثات مع طهران لإنهاء النزاع تتقدم بشكل جيد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كانت الدول العربية ستتحمل جزءًا من تكاليف الحرب، إنها لن تسبق الرئيس في الإعلان، لكنها أشارت إلى أن الفكرة مطروحة لديه.

وقالت: "أعتقد أن هذا أمر سيكون الرئيس مهتمًا جدًا بدعوتهم للقيام به"، مضيفة: "إنها فكرة أعلم أنه يفكر فيها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد عنه".

وأوضحت أن ما تقوله طهران علنًا يختلف عما تنقله بشكل خاص للمسؤولين الأمريكيين، مشيرة إلى أن إيران وافقت سرًا على بعض نقاط واشنطن.

وقالت: "على الرغم من كل التصريحات العلنية التي تسمعونها من النظام والتقارير غير الدقيقة، فإن المحادثات مستمرة وتسير بشكل جيد، وما يُقال علنًا يختلف بالطبع عما يتم إبلاغنا به بشكل خاص"، بحسب رويترز.

كان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، بعد أن وصفت إيران مقترحات السلام الأمريكية بأنها "غير واقعية" وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وفيما يتعلق بتغيير النظام، قال ترامب إن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن "تغيير النظام" في إيران قد تحقق بالفعل.

وقال للصحفيين:"لقد حدث تغيير في النظام بالفعل، لأن النظام الأول تم تدميره بالكامل، وهم جميعًا قتلى، والنظام التالي أيضًا شبه ميت، ونحن نتعامل الآن مع أشخاص مختلفين تمامًا عمن تعامل معهم أي شخص من قبل، وإنها مجموعة مختلفة تمامًا من الناس".

وأضاف: "لذا أعتبر ذلك تغييرًا في النظام، وبصراحة، لقد كانوا معقولين للغاية".

من جانبه، ماركو روبيو، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن وجود قيادة جديدة في إيران سيكون أمرًا إيجابيًا، لكنه أشار إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال عدم حدوث ذلك.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة
أخبار مصر

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة
انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟
شئون عربية و دولية

انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها