أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن الدفاع هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الفوز بكأس العالم.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا

ويلتقي منتخب البرازيل غدا الثلاثاء مع كرواتيا في مباراة ودية ضمن استعداداته للمونديال.

تصريحات كارلو أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منتخب البرازيل فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين بفضل الموهبة والدفاع، في 2002، اعتمد سكولاري على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع، أما في 1994، استخدم باريرا خطين من أربعة مدافعين لاستغلال روماريو في الهجوم".

وأضاف: "الفريق الذي يستقبل أقل عدد من الأهداف هو من يفوز بكأس العالم، وليس الفريق الذي يسجل أكثر، الدفاع الجيد أمر بالغ الأهمية، رغم أنني لا أحب أن يطلق علي لقب دفاعي".

وتابع: "منذ تسلمي المسؤولية، وضعنا خطة واضحة للمباراة الأولى، ودرسنا اللاعبين بعناية، نرغب في الاعتماد على الحركة الهجومية، ربما مع وجود مهاجم صريح، لكن بحركة تجعل المباراة غير متوقعة، حتى الآن، قدم الفريق أداء جيدا".

وشدد أنشيلوتي على أهمية الهدوء والاتزان والنقد البناء، مؤكدا أن الهدف النهائي هو الفوز بكأس العالم.

وأشار: إلى قوة لاعبي الفريق مع رافينيا وفينيسيوس، لدينا اثنان من أفضل لاعبي العالم، فينيسيوس سيلعب غدا، وسنستفيد من قدراتهما في البطولة، أنا واثق أنهما سيقدمان أداء رائعا بفضل شخصيتهما القوية".



واختتم تصريحاته قائلا: على قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم وإمكانية ضم إندريك كان مهاجما لكنه يلعب الآن على الجناح، ويؤدي بشكل ممتاز هناك، المركز يتطلب مجهودا دفاعيا أكبر، لكنه قادر عليه، ونتابع تطوره، سيكون مستقبل المنتخب الوطني واعدا بوجوده".