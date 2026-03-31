مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

أنشيلوتي: الدفاع هو مفتاح تتويج البرازيل بكأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 31/03/2026

كارلو أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن الدفاع هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الفوز بكأس العالم.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا

ويلتقي منتخب البرازيل غدا الثلاثاء مع كرواتيا في مباراة ودية ضمن استعداداته للمونديال.

تصريحات كارلو أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منتخب البرازيل فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين بفضل الموهبة والدفاع، في 2002، اعتمد سكولاري على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع، أما في 1994، استخدم باريرا خطين من أربعة مدافعين لاستغلال روماريو في الهجوم".

وأضاف: "الفريق الذي يستقبل أقل عدد من الأهداف هو من يفوز بكأس العالم، وليس الفريق الذي يسجل أكثر، الدفاع الجيد أمر بالغ الأهمية، رغم أنني لا أحب أن يطلق علي لقب دفاعي".

وتابع: "منذ تسلمي المسؤولية، وضعنا خطة واضحة للمباراة الأولى، ودرسنا اللاعبين بعناية، نرغب في الاعتماد على الحركة الهجومية، ربما مع وجود مهاجم صريح، لكن بحركة تجعل المباراة غير متوقعة، حتى الآن، قدم الفريق أداء جيدا".

وشدد أنشيلوتي على أهمية الهدوء والاتزان والنقد البناء، مؤكدا أن الهدف النهائي هو الفوز بكأس العالم.

وأشار: إلى قوة لاعبي الفريق مع رافينيا وفينيسيوس، لدينا اثنان من أفضل لاعبي العالم، فينيسيوس سيلعب غدا، وسنستفيد من قدراتهما في البطولة، أنا واثق أنهما سيقدمان أداء رائعا بفضل شخصيتهما القوية".


واختتم تصريحاته قائلا: على قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم وإمكانية ضم إندريك كان مهاجما لكنه يلعب الآن على الجناح، ويؤدي بشكل ممتاز هناك، المركز يتطلب مجهودا دفاعيا أكبر، لكنه قادر عليه، ونتابع تطوره، سيكون مستقبل المنتخب الوطني واعدا بوجوده".

إنشيلوتي منتخب البرازيل كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز
حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
زووم

حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
طقس الثلاثاء.. الأرصاد: ظهور سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الثلاثاء.. الأرصاد: ظهور سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها