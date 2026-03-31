أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة

كتب : أحمد العش

04:00 ص 31/03/2026
    الطقس براس سدر
    أمطار غزيرة على راس سدر
    غيوم وأمطار غزيرة
    أمطار غزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

أوضحت "الهيئة" أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

بيّنت "الأرصاد" أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة جاءت كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق، خاصة في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.
ولفتت إلى نشاط الرياح على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 20 و30 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ظهور أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

أماكن وفرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

أضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، تمتد مساءً إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع فرص لأمطار خفيفة مساءً على مناطق أخرى.

تحذيرات من السحب الرعدية

حذرت "الهيئة" من أنه قد يصاحب السحب الرعدية نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى احتمالية حدوث ضربات برق على بعض المناطق.
وناشدت المواطنين ضرورة القيادة بحذر أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، ومتابعة التحديثات المستمرة، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بأن التأثيرات الجوية تشمل: مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إذ قد تنخفض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، مع هبات رياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س بنسبة حدوث تقارب 30%.

اقرأ أيضًا:

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط للرياح

محافظ الدقهلية يقود غرفة عمليات "الطوارئ" لمواجهة الأمطار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأمطار عاصفة رملية الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟
شئون عربية و دولية

انكسار النظام الإيراني.. كيف يهدد بإحياء دولة "الحشاشين"؟
"اللغم الجيو-اقتصادي".. ماذا لو فعّل الحوثيون "المشاركة القصوى" في حرب
شئون عربية و دولية

"اللغم الجيو-اقتصادي".. ماذا لو فعّل الحوثيون "المشاركة القصوى" في حرب

أخبار

المزيد

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها