أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

أوضحت "الهيئة" أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

بيّنت "الأرصاد" أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق، خاصة في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

ولفتت إلى نشاط الرياح على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 20 و30 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ظهور أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

أماكن وفرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

أضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، تمتد مساءً إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع فرص لأمطار خفيفة مساءً على مناطق أخرى.

تحذيرات من السحب الرعدية

حذرت "الهيئة" من أنه قد يصاحب السحب الرعدية نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى احتمالية حدوث ضربات برق على بعض المناطق.

وناشدت المواطنين ضرورة القيادة بحذر أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، ومتابعة التحديثات المستمرة، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بأن التأثيرات الجوية تشمل: مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، إضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إذ قد تنخفض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، مع هبات رياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س بنسبة حدوث تقارب 30%.

اقرأ أيضًا:

