حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)

كتب : وكالات

11:52 ص 30/03/2026

حريق في مصفاة نفط - ارشيفية

اندلع حريق، الاثنين، داخل مصفاة نفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل، عقب هجوم صاروخي، وفق ما أظهرته لقطات متداولة من موقع الحادث.

وأظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب من أحد خزانات الوقود، وسط سحب كثيفة من الدخان الأسود، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال وقت قصير.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة للحادث، وما إذا كان ناجمًا عن إصابة مباشرة بصاروخ أو نتيجة سقوط شظايا في محيط المنشأة.

ويُعد هذا الحريق الثاني من نوعه الذي تشهده المصفاة منذ اندلاع المواجهات الحالية مع إيران قبل نحو شهر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل، حيث سبق أن استهدفت إسرائيل منشآت للطاقة داخل إيران، من بينها حقل غاز جنوب فارس ومواقع بتروكيماوية.

