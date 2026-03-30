حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)

اندلع حريق، الاثنين، داخل مصفاة نفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل، عقب هجوم صاروخي، وفق ما أظهرته لقطات متداولة من موقع الحادث.

وأظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب من أحد خزانات الوقود، وسط سحب كثيفة من الدخان الأسود، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال وقت قصير.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة للحادث، وما إذا كان ناجمًا عن إصابة مباشرة بصاروخ أو نتيجة سقوط شظايا في محيط المنشأة.

ويُعد هذا الحريق الثاني من نوعه الذي تشهده المصفاة منذ اندلاع المواجهات الحالية مع إيران قبل نحو شهر.

🚨‼️ عاجل 💥



الإذاعة الإسرائيلية: 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط ومبنيين في كريات آتا وشفا عمرو pic.twitter.com/fZ9fFijq95 — رؤى لدراسات الحرب (@RoaaWarStudies) March 30, 2026

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل، حيث سبق أن استهدفت إسرائيل منشآت للطاقة داخل إيران، من بينها حقل غاز جنوب فارس ومواقع بتروكيماوية.