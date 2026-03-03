إعلان

إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده

كتب : محمود الطوخي

11:50 م 03/03/2026

مجتبى خامنئي

أفاد موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، الثلاثاء، بصدور قرار يقضي باختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران، مشيرا إلى أنه تمت تسمية مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل الذي اغتيل السبت الماضي، لشغل هذا المنصب الرفيع.

كواليس اختيار المرشد الأعلى الجديد

أوضح الموقع المعارض الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن "مجلس الخبراء" اتخذ هذا القرار في ظل مزاعم حول ممارسة الحرس الثوري ضغوطا لتمرير هذا الاختيار.

ورغم ما أثاره هذا التقرير من تفاعلات واسعة في الساحة السياسية الإيرانية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من السلطات في طهران، كما لم يتم التحقق من صحة هذه الأنباء من قبل أي مصدر رسمي مستقل.

اجتماعات افتراضية لاختيار المرشد الأعلى الجديد

من جانبها، أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "مجلس الخبراء" يعقد اجتماعاته حاليا بشكل افتراضي لمناقشة ملف اختيار المرشد الأعلى الجديد للبلاد.

ويأتي لجوء المجلس المكون من 88 من كبار رجال الدين، إلى الاجتماعات عن بُعد كإجراء أمني لضمان استمرارية العمل وتجاوز العقبات الميدانية، خصوصا بعد تعرض مجمعات تابعة للهيئة للقصف الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري.

استهداف مقار اختيار المرشد الأعلى الجديد

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت مجمع هيئة الخبراء في طهران يوم الاثنين.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، استهداف المجمع في مدينة "قم" مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن نتائج الضربة لا تزال قيد الدراسة وسوف يتم تقديم تحديثات لاحقا حال تأكيدها.

وفي المقابل، أفادت وكالة "فارس" بعدم وجود جلسة برلمانية منعقدة في المبنى وقت وقوع الهجوم.

الموعد المرتقب لاختيار المرشد الأعلى الجديد

تشير المعطيات الحالية إلى أن الجمعية تمر حاليا بالمراحل النهائية ضمن عملية اختيار المرشد الأعلى الجديد، رغم غياب توقيت دقيق للإعلان الرسمي عن القائد القادم.

ويُدار المشهد السيادي حاليا عبر مجلس ثلاثي يضم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية، وكبير علماء الدين من "مجلس صيانة الدستور" المكون من 12 فقيها، والذين يتولون الصلاحيات مؤقتا لحين الانتهاء من إجراءات اختيار المرشد الأعلى الجديد.

مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد خليفة خامنئي الحرب في إيران

